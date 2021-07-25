Dudu AYDOĞDU hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Dudu AYDOĞDU hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Tekke köyü sakinlerinden Arif AYDOĞDU'nun eşi Kadir, Sezayi, Leyla, Lale ve Zeki AYDOĞDU'nun anneleri Murat, Erdem ve Muhammer SOYDAŞ'ın halaları Dudu AYDOĞDU hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip aynı yerde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Sezayi AYDOĞDU: 0544 370 28 29

25 Temmuz 2021, Pazar

Kaynak: Habermetre