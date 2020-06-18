Dubai'nin en yeni tatil beldesi La Mer, Instagram kullanıcıları için mıknatıs işlevi görüyor Instagram kullanıcıları için bir mıknatıs işlevi gören La Mer, Dubai'nin en renkli tatil destinasyonlarından biri. Buradaki sokak sanatı izleyicileriyle konuşuyor.

Instagram kullanıcıları için bir mıknatıs işlevi gören La Mer, Dubai'nin en renkli tatil destinasyonlarından biri. Buradaki sokak sanatı izleyicileriyle konuşuyor.View on euronews Kaynak: Euronews.com