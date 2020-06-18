Dubai'nin en yeni tatil beldesi La Mer, Instagram kullanıcıları için mıknatıs işlevi görüyor
Instagram kullanıcıları için bir mıknatıs işlevi gören La Mer, Dubai'nin en renkli tatil destinasyonlarından biri. Buradaki sokak sanatı izleyicileriyle konuşuyor.
18.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:27
Instagram kullanıcıları için bir mıknatıs işlevi gören La Mer, Dubai'nin en renkli tatil destinasyonlarından biri. Buradaki sokak sanatı izleyicileriyle konuşuyor.View on euronews
Kaynak: Euronews.com