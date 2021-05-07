Dubai'deki uygulamayı örnek gösteren Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın
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Dubai'deki uygulamayı örnek gösteren Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Pandemi döneminde hem yurt içinde hem de yurt dışında tatil yapan Demet Akalın, Dubai'nin turistlerden sürekli test istemesini örnek göstererek Türk yetkililere "Sayın devlet büyüklerimizden rica ediyoruz turistlere testi mecburi kılın" diyerek seslendi.

Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren Demet Akalın, bu sefer de Türkiye'ye gelecek turistler için çağrıda bulundu.

"TURİSTLERE TESTİ MECBURİ KILIN"

Pandemi döneminde Dubai'de ve Uludağ'da ailesiyle tatile çıkan hatta Okan Kurt ile koronavirüsü yenen Demet Akalın, Türkiye'de vakaların artmaması için yetkililere seslendi. Instagram hesabından paylaşım yapan Akalın, "Dubai'de sadece üç gün kalmak için 3 kere test istiyorlar. Sayın devlet büyüklerimizden rica ediyoruz turistlere testi mecburi kılın" ifadelerini kullandı.

Akalın paylaşımında işsizlik nedeniyle intihar ettikleri ileri sürülen kişilerden bahsederek "Bir yaz bir kış daha intihar haberleri duymak istemiyoruz" dedi.

Dubai'deki uygulamayı örnek gösteren Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın
Dubai'deki uygulamayı örnek gösteren Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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