Duayen tiyatrocular Akşehir'e hayran kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Duayen tiyatrocular Akşehir'e hayran kaldı

Duayen tiyatrocular Akşehir'e hayran kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Konya'nın Akşehir ilçesinde duayen tiyatro sanatçılarının rol aldığı bir oyun Akşehirlilerle buluştu.

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Konya'nın Akşehir ilçesinde duayen tiyatro sanatçılarının rol aldığı bir oyun Akşehirlilerle buluştu. Sanatçılar ayakta alkışlanırken, gezdikleri Akşehir'e hayran kaldı.

Nasreddin Hoca Açık Hava Tiyatrosunda Tiyatro Kare tarafından sergilenen "Ahududu" isimli oyun Akşehirliler tarafından büyük ilgi gördü. Joseph Kesselring'in "Arsenic and Old Lace" adlı eserinden, tiyatrocu Nedim Saban tarafından yeniden derlenen oyun sanatseverlerle buluştu. Kara komedinin en iyi örneklerinden biri olan ve insanları huzura kavuşturmak, yalnızlıklarından kurtarmak için zehirleyen iki kadın karakter ve onların çevresindekilerin hikayesini anlatan oyunda Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Saban, Cem Güler, Birol Engeler, Edibe Aysuda Dalğıç ve Özgür Yetkin gibi sanatçılar rol aldı. Büyük beğeni toplayan oyun sonunda oyuncular Akşehirliler tarafından ayakta alkışladı.

Oyunun sonunda bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir'de böylesine önemli sanatçıları ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, güzel tiyatro oyunu ile şenliğe renk katan sanatçılara teşekkür etti. Başkan Akkaya tarafından tiyatro grubu adına sanatçı Suna Keskin'e bir plaket takdim edildi.

Sanatçılar Akşehir'e hayran kaldı

Sanatçılar Nevra Serezli, Melek Baykal, Suna Keskin ve Nedim Saban Akşehir'de kısa bir şehir turu yaparak tarihi ve kültürel alanlarda gezi yaptı. Duayen isimler yaptıkları kısa gezintide Akşehir'in tarihi dokusuna ve değerlerine hayran kaldı. Gezi programı kapsamında Akşehir'in tarihi evlerinin yer aldığı sokakları gezen ekip, Akşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi kiliseyi de gezdi. Kilisenin ardından yine Akşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Yukarı Hamamı da gezen ekip, buranın restore edilerek turizme kazandırılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Akşehir'e ilk kez geldiğini belirten ünlü tiyatro ve televizyon oyuncusu Nevra Serezli, "Akşehir'e gerçekten bayıldım. Böyle güzel ve tarihi alanları görmek, buralarda gezmek beni çok mutlu etti. Rahmetli eşim Metin sağ iken Akşehir'e gelmiş olsaydık, bu güzel yerleri ve mekanları gezmeden Akşehir'den asla ayrılmazdık. Bu güzel yerlerin tarihe ve turizme kazandırılmasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler" diye konuştu. - KONYA

Duayen tiyatrocular Akşehir'e hayran kaldı
Duayen tiyatrocular Akşehir'e hayran kaldı
Duayen tiyatrocular Akşehir'e hayran kaldı
Duayen tiyatrocular Akşehir'e hayran kaldı
Duayen tiyatrocular Akşehir'e hayran kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Mesut Özil Salih Uçan Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Duayen tiyatrocular Akşehir'e hayran kaldı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 16:21:03. #1.15#

title