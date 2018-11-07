Mahmut Tuncer'in, Halay Çeken Dua Lipa'ya Yorumu Güldürdü: Biraz Daha Çalışması Gerek
MTV Müzik Ödül Töreni'nde arkadaşlarıyla halay çektiği görüntüleri sosyal medyada olay yaratan Dua Lipa'nın halayına, Mahmut Tuncer'den yorum gecikmedi.
Dua Lipa, 'En İyi Pop Şarkıcısı' seçildiği MTV Müzik Ödülleri Töreni'nde kutlamalar sırasında halay çekti, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
''OLMUŞ MU BABO?''
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın 'En İyi Pop Şarkıcısı' seçildiği ödül töreninde halay çektiği görüntüler İrem Derici'den kaçmadı. İrem Derici, söz konusu halay görüntülerini türkücü Mahmut Tuncer'e ''Olmuş mu babo!'' şeklinde sordu.
'BİRAZ DAHA ÇALIŞMAK GEREK'
MTV Müzik Ödülleri Tören'inde, Bebe Rexha'nın da aralarında yer aldığı arkadaş grubuyla halay çeken Lipa'nın halay videosuna ve Derici'nin sorusuna Mahmut Tuncer'den yanıt gecikmedi ve ''Sanki biraz daha çalışmak gerek'' dedi.
YORUMLAR (14)
-
Bu kadınsa geçmişe özeniyor. Ancak karnına bebeyi koyup tarlaya yollayınca anlarCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
BENCE SÜPERRRRRRRRRRRRRRRRRRRCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Maho tunco eşittir KROCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
-
bizim kezbanlarda üst başa bakıp araç peşinde koşuyorlar parası olan kızı kapıyor karizma şekil önümden çekil dünya yakışıklıı ol beyenmezler ama paran oldumu icab ettiyse peşinde sürünürlerCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
TÜRK KIZLARI ÇİRKİN BURBU 5 KARIŞ HAVA DA YABANÇI KIZLAR ÖYLE DEGİL COK SEVERİM YABANÇI KIZLARICevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır