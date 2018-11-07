Mahmut Tuncer'in, Halay Çeken Dua Lipa'ya Yorumu Güldürdü: Biraz Daha Çalışması Gerek

Mahmut Tuncer'in, Halay Çeken Dua Lipa'ya Yorumu Güldürdü: Biraz Daha Çalışması Gerek

MTV Müzik Ödül Töreni'nde arkadaşlarıyla halay çektiği görüntüleri sosyal medyada olay yaratan Dua Lipa'nın halayına, Mahmut Tuncer'den yorum gecikmedi.

Dua Lipa, 'En İyi Pop Şarkıcısı' seçildiği MTV Müzik Ödülleri Töreni'nde kutlamalar sırasında halay çekti, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

''OLMUŞ MU BABO?''

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın 'En İyi Pop Şarkıcısı' seçildiği ödül töreninde halay çektiği görüntüler İrem Derici'den kaçmadı. İrem Derici, söz konusu halay görüntülerini türkücü Mahmut Tuncer'e ''Olmuş mu babo!'' şeklinde sordu.

'BİRAZ DAHA ÇALIŞMAK GEREK'

MTV Müzik Ödülleri Tören'inde, Bebe Rexha'nın da aralarında yer aldığı arkadaş grubuyla halay çeken Lipa'nın halay videosuna ve Derici'nin sorusuna Mahmut Tuncer'den yanıt gecikmedi ve ''Sanki biraz daha çalışmak gerek'' dedi.

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