Dü'de "Yapı Ruhsat Aşamasında Peyzaj" Konferansı

Düzce Üniversitesi (DÜ) Orman Fakültesi tarafından Dünya Ormancılık, Su ve Meteoroloji Günleri etkinlikleri, çerçevesinde "Yapı Ruhsat Aşamasında Peyzaj" başlıklı konferans düzenlendi.

Cumhuriyet konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Peyzaj Mimarı Necla Özkaplan Yörüklü, peyzaj projelerinin, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile yapı ruhsat aşamasında zorunlu hale geldiğini belirtti.

Planlı alanlarda nitelikli peyzaj alanları oluşturulması ile mekanlara yalnızca kimlik kazandırılmayacağını dile getiren Yörüklü, yaşanabilir çevre ve marka kent oluşturabilmek için yapısal mekana ekonomik ve ekolojik değerler de katılmasının önemine vurgu yaparak, "Nitelikli ağaç dikimi ve kent siluetini oluşturmak çok önemlidir. Peyzaj Mimarları olarak gelecek nesillere beton değil, yeşil bir gelecek bırakmak ana ilkesini benimsemekteyiz." dedi.

Program, konuşmacılara katılım plaketinin takdiminin ardından son buldu.