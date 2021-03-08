DÜ Akçakoca Meslek Yüksekokulu'nda "Enerji Piyasaları ve Yenilenebilir Enerji" konferansı
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DÜ Akçakoca Meslek Yüksekokulu'nda "Enerji Piyasaları ve Yenilenebilir Enerji" konferansı

08.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:01
DÜ Akçakoca Meslek Yüksekokulu'nda

Düzce Üniversitesi (DÜ) Akçakoca Meslek Yüksekokulu'nun düzenlediği "Enerji Piyasaları ve Yenilenebilir Enerji" başlıklı konferansla enerji üretimi ve dağıtımının ele alındığı bildirildi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Akçakoca Meslek Yüksekokulu'nun düzenlediği "Enerji Piyasaları ve Yenilenebilir Enerji" başlıklı konferansla enerji üretimi ve dağıtımının ele alındığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, çevrimiçi olarak düzenlenen konferansta SEPAŞ Enerji AŞ Hazine Müdürü Mahmut Öztürk'ün bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştığı belirtildi.

Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Kaan Türkay'ın yaptığı konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik, programın herkes için yararlı olması temennisinde bulunarak öğrencilere katkıları olan bu tür programların devamının geleceğini dile getirdi.

Teknolojinin çok hızlı geliştiğini söyleyen Mahmut Öztürk, Endüstri1.0'ın 150 yıl, Endüstri2.0'ın 120 yıl, Endüstri3.0'ın 100 yıl gibi bir zaman aldığını ancak yakın zamanda gerçekleşen endüstri4.0'ın ise sadece 30 yıl sürdüğünü ifade etti.

Gelişen teknoloji ile şirketlerinde kendilerini geliştirerek, dijital platformlarda çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Öztürk, şirketlerin kurda yaşanan dalgalanmalar sonucunda ortaya çıkacak riske karşı kendilerini korumak için uzun süreli alımlar yaptıklarının altını çizdi.

Enerji tüketimin sürekli arttığını vurgulayan Öztürk, Türkiye enerjisinin yüzde 24 doğalgaz, yüzde 22 ithal kömür, yüzde 21 baraj, yüzde 14 linyit, yüzde 9 rüzgar, yüzde 7 akarsu ve yüzde 3 ise jeotermalden karşılandığının bilgisini paylaştı.

Türkiye'de enerjinin yüzde 43'ü sanayide, yüzde 26'sı ticarethanede, yüzde 24 meskenlerde, yüzde 5 aydınlatmada ve yüzde 2'sinin de tarımsal sulamada kullanıldığını kaydeden Öztürk, devlet teşvikleriyle enerji üretiminin artırılarak dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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