DTSO'da iş hukuku eğitim semineri düzenlendi

27.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:10

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) iş hukukunda işverenlerin hakları, sorumlulukları ve yükümlülükleriyle ilgili eğitim semineri düzenlendi.



Eğitim seminerine DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar ve çok sayıda işveren katıldı. Seminer öncesi konuşan Avşar, "Göreve geldiğimiz günden itibaren işverenler için daha iyi neler yapabiliriz üzerinde çalışma yürütüyoruz. Bugün burada düzenlediğimiz eğitim seminerinde işverenlerin ve işçilerin haklarıyla ilgili bilgilendirme yapacağız. Bu eğitim seminerinin hepimiz için verimli olmasını diliyorum" dedi.



Daha sonra DTSO Hukuk Müşaviri Şivan Cemil Özen, seminere katılanlara iş hukukunda işverenlerin hakları, sorumlulukları ve yükümlükleriyle ilgili bilgilendirme yaptı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA