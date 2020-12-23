DSP Genel Başkanı Aksakal, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Aksakal, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Karamollaoğlu ile Aksakal basın açıklaması yaptı.

Karamollaoğlu, DSP'nin Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunlara ilişkin "güzel" bir rapor hazırladığını belirterek, ziyaretlerinden dolayı Aksakal'a teşekkür etti.

Aksakal ise "Ekonomi, Hukuk, Demokrasi ve İnsan Hakları Reformu" konusunda hazırladıkları önerileri Karamollaoğlu'na sunduklarını dile getirdi.

Ziyaretlerinde "hukukun üstünlüğü" konusunu da ele aldıklarını söyleyen Aksakal, "Hukuk ve adalet günü geldiğinde hepimizin sığındığı tek güvenli limandır. Bunu asla unutmamalıyız." değerlendirmesinden bulundu.

2021 bütçe görüşmelerinde tarımsal üretimin ikinci plana atıldığını öne süren Aksakal, "Emeğiyle çalışarak evine bir ekmek parası götürme gayretinde olan asgari ücret mahkumlarına reva görülen açlık sınırının altında bir yaşamı dikkate aldığımızda, bu bütçe kanununun ne denli adil olduğunu halkımızın takdirine sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir