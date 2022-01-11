DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ziyaret

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Davutoğlu'nun makamındaki ziyaretin ardından iki başkan açıklama yaptı.

Davutoğlu, Türkiye'nin demokrasi tarihinin en kritik süreçlerinden birini yaşadığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi.

Ekonomik bazı verilere değinen Davutoğlu, Türkiye'nin parası en çok değer kaybeden ülke konumunda olduğunu savundu.

Davutoğlu, "Böyle bir dönemde ülkenin sorunlarını çözmek iradesiyle kurulmuş olan siyasi partilerin ortak bir çaba içine girmeleri, aralarındaki istişare süreçlerini hızlandırmaları en doğal gelişmedir. Ziyareti de seçim ortamına girmiş olan ülkemizde siyasi partiler olarak böylesine bir istişare sürecinin doğal bir parçası olarak görüyoruz." dedi.

Davutoğlu, görüşmede, partinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını da paylaştıklarını söyledi.

Aksakal ise ekonomi alanında büyük bir buhran yaşandığını savunarak, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi"nin örtülü faiz artışı olduğunu öne sürdü.

Aksakal, Türkiye'nin uzun süredir üretimden, özellikle de tarımsal üretimden uzaklaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün artık onun yarattığı olumsuz sonuçları birebir hissederek yaşamak durumunda kaldık. Faiz, üretemeyen toplumların mutlak suretle karşı karşıya kalacağı argümanların başında gelir. Bundan kaçış yok. Hükümetin mutlak suretle karma ekonomi sistemine geçiş yapacak yasal düzenlemeleri vakit geçirmeden yapması gerektiğini vurgulamak istedim."

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri

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