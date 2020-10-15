DSÖ kötü haberi verdi: Gençler 2022'ye kadar aşısız kalabilir
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DSÖ kötü haberi verdi: Gençler 2022'ye kadar aşısız kalabilir

15.10.2020 19:21 | Son Güncelleme: 15.10.2020 19:38
DSÖ kötü haberi verdi: Gençler 2022'ye kadar aşısız kalabilir

Dünya koronavirüs salgınında geliştirilecek aşıya odaklanmışken bu konuda gençlere DSÖ'den kötü haber geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey yöneticisine göre dağıtımı kademeli olarak gerçekleştirilecek aşının genç ve sağlıklı bireylere ulaşması 2022'yi bulacak.

Koronavirüs aşısı geliştirildiğinde nasıl dağıtılacağı bir başka problem. Aşı üretim kapasitesinin sınırlı olması ve çok fazla insanın aşıya ihtiyaç duyması nedeniyle aşı dağıtımının nasıl yapılacağı ortaya çıkan temel sorulardan biri.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey araştırmacılarından Soumya Swaminathan önemli bilgiler aktardı.

Yüksek risk grubundakilerin aşı dağıtımında öncelikli olması herkesin üzerinde anlaştığı noktalardan biri. Soumya Swaminathan'ın açıklamalarına göre genç ve sağlıklı bireyler aşılamada en son atılacak. Dünya üzerindeki milyarlarca insan göz önünde bulundurulduğunda gençlerin aşı sırası en 2022'de gelecek.

DAĞITIM KURALLARINI DSÖ VE ÜLKELER BELİRLEYECEK

Soumya Swaminathan'a göre risk grubundakiler de kendi aralarında derecelendirilecek. Örneğin sağlık çalışanlarının da sınıflandırılması gerekeceğini düşünüyor. Swaminathan'a göre aşıların ortaya çıkmasıyla beraber DSÖ ve ülkeler temel kuralları belirleyecek.

"2021 YILINDA EN BİR AŞI GELİŞTİRİLEBİLİR"

Uzmanlar 2021 yılında en az bir koronavirüs aşısının geliştirileceğini düşünüyor. Halihazırda salgın 40 milyon vakaya doğru hızla ilerliyor. Can kaybı da 1 milyon 90 binin üzerine çıktı.

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