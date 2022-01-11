DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: İki ayda Avrupa'nın yarısı Omicron'a yakalanabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Covid-19'un yayılma hızıyla ilgili yapılan hesaplamalara göre iki aylık sürede Avrupa'nın toplam nüfusunun yüzde 50'sinin Omicron varyantına yakalanabileceğini belirtti.

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, düzenlediği basın toplantısında Avrupa'da Omicron varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kluge, "Bu hızla, Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME), önümüzdeki 6-8 hafta içinde bölge nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasının Omicron ile enfekte olacağını tahmin ediyor. Avrupa ve Orta Asya'daki 53 ülkeden 50'si Omicron vakaları bildirdi. Batı Avrupa'da hızla baskın virüs haline geliyor ve şimdi Balkanlar'da yayılıyor" ifadelerini kullandı.

"Ancak benzeri görülmemiş bir bulaşma ölçeği nedeniyle Covid-19'dan hastaneye yatışlarda artış görüyoruz. Omicron'un hızla yayıldığı birçok ülkede sağlık sistemlerine ve hizmet sunumuna meydan okuyor ve daha birçok ülkeyi varyantın tehditlerine ezilmekle tehdit ediyor. Ölüm oranı düşük ve stabil olarak gözükse de vaka sayılarında artış görünüyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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