DSÖ'den AB'ye aşı ihracatı eleştirisi: Salgın sürecini uzatabilir
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DSÖ'den AB'ye aşı ihracatı eleştirisi: Salgın sürecini uzatabilir

30.01.2021 21:07 | Son Güncelleme: 30.01.2021 21:35
DSÖ'den AB'ye aşı ihracatı eleştirisi: Salgın sürecini uzatabilir

Avrupa Birliği, aşı ihracatını kontrol etmek için ihracat prosedürü kararı aldı. Alınan kararı eleştiren Dünya Sağlık Örgütü, bu durumun salgın sürecini uzatacağını ve küresel ekonomik iyileşmeyi yavaşlatacağını kaydetti.

Avrupa Birliği, İngiltere-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca ile aşı tedariki konusunda yaşanan tartışmaların ardından AB ülkelerinde üretilen aşıların ihracatına kontrol getirileceğini açıkladı. Kontrol kararı, AstraZeneca'nın Avrupa ülkelerine aşı teslimatlarında gecikme yaşanacağını duyurması ile başlayan kriz sürecinde alındı.

AMAÇ AŞI KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK

AB'nin Ticaretten Sorumlu Komisyon Üyesi Valdis Dombrovskis, aldıkları karar ile amaçlarının "Aşı üretimi hakkında kesin bilgi sahibi olmak ve şirketlerin bunları nereye göndermek istediklerini bilmek" şeklinde açıkladı.

DSÖ, AB'nin aşı ihracat prosedürünün salgın sürecini uzatacağını açıkladı
Mariangela Simao

"KISITLAMALAR ENDİŞE KONUSUDUR"

AB'nin ihracat izni hamlesini çok endişe verici bir eğilim şeklinde değerlendiren Dünya Sağlık Örgütü, ilaçlara erişimden sorumlu genel müdür yardımcısı Mariangela Simao, "Küresel bir kamu malı olarak kabul edilebilecek şeylerin ihracatı üzerinde kısıtlamalar görmek her zaman bir endişe konusudur" ifadesinde bulundu.

'KÜRESEL EKONOMİK İYİLEŞME YAVAŞLAYACAK'

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise aşı milliyetçiliğinin salgın sürecini uzatabileceğine dikkat çekti.Aşı istiflemenin küresel eşitsizliği daha da genişletebilecek bir ahlaki başarısızlık olarak niteleyen Ghebreyesus, bu durumun salgını sürdüreceğini ve küresel ekonomik iyileşmeyi yavaşlatacağını ifade etti.

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