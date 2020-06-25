DSİ, Sazlıdere Barajı'nın doğu kolu üzerine yeni bir baraj yapacak TARIM ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü, Sazlıdere Barajı'nın doğu kolu üzerine yeni bir baraj yapacak.

TARIM ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü, Sazlıdere Barajı'nın doğu kolu üzerine yeni bir baraj yapacak. Barajın adı "Yenişamlar Barajı" olacak. DSİ, Yenişamlar Barajı Planlama Raporu hazırlanması için ihale açtı. İhale 9 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak.

Sazlıdere Barajı'nın doğu kolu üzerine, DSİ tarafından yeni bir baraj yapılması planlanıyor. "İstanbul Yenişamlar Barajı Planlama Raporu Hazırlanması" adı altında ihale açılmasına 16 Haziran 2020 tarihinde onay verildi. Verilen onaya göre söz konusu ihale, Üsküdar Küçükçamlıca'daki DSİ 14. Bölge Müdürlüğü'nde, 9 Temmuz 2020'de yapılacak.

İhalenin teknik şartnamesine göre projenin amacı şöyle açıklandı:

"İstanbul İline içme kullanma ve endüstri suyu sağlamak amacı ile planlanan Yenişamlar Barajı İstanbul İlinin önemli içme suyu kaynaklarından olan Sazlıdere Barajının gölalanı içinde; mevcut Sazlıdere Barajı'nın iki önemli su kaynağından olan Şamlar deresi üzerinde yer almaktadır. Düşünülen Barajın aks yeri İstanbul İli Avrupa yakasında bulunan Arnavutköy İlçesinde; Sazlıdere Barajı'nın 3.83 km kuzeydoğusunda, tarihi Şamlar bendinin ortalama 280 m membasında (doğusunda) ve Şamlar Mahallesinin 1.25 km kuzeydoğusunda yer almaktadır."

Tam dolu olduğunda yaklaşık 2 bin kilometrekarelik bir alanı kapsayacak olan yeni barajın, gövde hacmi 195 bin metreküp olacak. Söz konusu planlama raporu, teknik şartnameye göre 15 ayda tamamlanacak.

- İstanbul

Kaynak: DHA