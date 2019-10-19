DSİ Genel Müdürü Aydın, Çay Barajı'nda incelemelerde bulundu

19.10.2019 10:41

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Çay Barajı inşaatında incelemelerde bulunarak şantiyede düzenlediği toplantıda çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldı.



DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın 2019 Aralık ayında inşaatı tamamlanarak su tutulması hedeflenen bölgenin en büyük barajı olan Çay Barajı'nda incelemelerde bulundu. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'a ziyareti sırasında DSİ Genel Müdür Yardımcıları Şadiye Yalçın, Oğuz Kasap, Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanı Dr. Ayhan Koçbay, DSİ Isparta 18. Bölge Müdürü Mahmut Berber ve beraberlerindeki teknik heyet eşlik etti.



İlk olarak Çay Barajı inşaat çalışmalarının koordine edildiği şantiyeyi ziyaret eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, düzenlenen koordinasyon toplantısında çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldı. Toplantının ardından baraj inşaatında incelemede bulanan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada "Bugün ekibimiz ile birlikte Çay barajı inşaatımızda incelemede bulunduk. Çay Barajımızın 2018 yılında gövde dolgusu tamamlanmış olup an itibari ile de ön yüz beton imalatları da tamamlanmıştır. Bilindiği üzere Çay Barajı 105 metre yüksekliği ile bölgenin en yüksek barajıdır. 15,98 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olan Çay Barajının tamamlanması ile 18 bin 550 dekar zirai arazinin sulanması, Çay ve Bolvadin ilçeleri ile Bolvadin'e bağlı Dişli ve Özburun Beldelerinin içme suyu ihtiyaçları temin edilecektir. Çay Barajı inşaatı ile birlikte eş zamanlı çalışmaları devam etmekte olan Çay Barajı Sulaması ile Çay Barajı İsale Hattı tamamlandı. Çay Barajı Arıtma Tesisi inşaatında ise yüzde 72 seviyesinde çalışmalar devam ediyor. Son olarak Çay Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte bölge insanının ekonomik olarak rahatlamasına ve 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye 25 Milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA