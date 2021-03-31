DSİ'den Porsuk Barajı bilgilendirmesi
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DSİ'den Porsuk Barajı bilgilendirmesi

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DSİ'den Porsuk Barajı bilgilendirmesi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Porsuk Barajı'ndaki doluluk oranındaki son durumla ilgili açıklama yaptı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Porsuk Barajı'ndaki doluluk oranındaki son durumla ilgili açıklama yaptı.

Basın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Porsuk Barajı'nda doluluk oranının yüzde 85 seviyesine ulaştığı' bilgisini içeren haberler hatırlatılarak, "İlgili haberde Porsuk Barajı'nın doluluk oranının yüzde 85'e ulaştığı bildirilmiştir. Söz konusu Porsuk Barajı, öncelikli olarak Eskişehir ilinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması, Eskişehir ilinin taşkınlardan korunması, Eskişehir Ovası'nın sulanması ve enerji üretmek amacıyla inşa edilmiştir. Bu amaçlara göre kullanım yüzdeleri ise yüzde 21 içme suyu, yüzde 36 sulama, yüzde 28 taşkın koruma ve yüzde 15 enerji olarak belirlenmiş olup, baraj 434 milyon metreküp aktif hacim kapasitesine sahiptir. Haberde belirtilen son yağışlar neticesinde barajın doluluğu yüzde 85'lere çıktı ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Porsuk Barajı'nın 31 Mart 2021 tarihi itibariyle durumu incelendiğinde su seviyesi 877.88 m ve hacmi 168 milyon m3 olup, yüzde 38,6 aktif doluluk oranına sahiptir" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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