DSİ Bölge Müdürü Yavuz basınla buluştu

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da yeni göreve başlayan Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, kentte görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

DSİ Bölge Müdürü Yavuz, kentte görev yapan basın mensuplarıyla tanışarak, DSİ'nin yürüttüğü projelerle ilgili bilgi verdi. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, son 19 yılda DSİ 8. Bölge Müdürlüğü olarak Erzurum'da toplam 3.282.826.294 TL yatırımın yapıldığını ve 372 adet tesisin hizmete alınarak vatandaşın hizmetine sunulduğunu söyledi. Bir adet içme suyu tesisi, 7 adet baraj, 3 adet gölet, 10 adet HİS, 20 adet sulama tesisi, 2 adet arazi toplulaştırma ve TİGH, 301 adet taşkın koruma tesisi, 28 adet HES tesisinin yapıldığına dikkat çeken Bölge Müdürü Yavuz, yıllık 70,30 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilerek, 643 bin 619 kişiye içme ve kullanma suyu sağlandığını bildirdi. Yavuz, "Baraj depolama kapasitesi 409. 19 milyon metreküp hacmine, gölet depolama kapasitesi ise 3.68 milyon metreküp hacmine ulaşmıştır. Toplam 386 bin 820 dekar arazi sulamaya açılmış ve yıllık 851 milyon zirai gelir artışı sağlanmıştır. Toplam 93 bin 731 dekar alanda AT ve TİGH tescili yapılmıştır. 269 yerleşim yeri ve 371 bin 550 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Hidroelektrik enerji üretimi yıllık 2.34 milyar kwh'tir' dedi.

"Önceliğimiz Söylemez, Hınıs ve Alvar Barajları"

Erzurum'a geldiği gün Erzurum Valisi Okay Memiş'in kendisine 'Söylemez, Hınıs ve Alvar Barajları tamamlanmalı' dedikten sonra hoş geldin dediğine dikkat çeken Yavuz, o gün mesajı aldığını ve hiç vakit kaybetmeden işlere büyük bir hızla başladıklarını belirtti. Bölge halkının naif bir yapıya sahip olduğunu ve bu bölgede görev yapmak için yabancılık çekmediğini ifade eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Başköy Barajı İkmali, Erzurum Hınıs Başköy Barajı sulaması, Ortabahçe sulaması, Narman Şehitler Barajı ikmali, Narman Şehitler Barajı sulaması, Sakalıkesik Ovası Sulama 2. kısım, Söylemez Barajı, Pazaryolu Sulama İkmali, Pazaryolu Sulama İklamli olarak büyük su işlerinin yapımının süratli bir şekilde devam etmektedir. Öte yandan küçük su işleri dediğimiz 19 adet gölet ile 16 milyon metreküp suyun depolanacağını, 24 adet gölet ve YÜS sulaması ile 48 bin 930 dekar alanın sulamaya açılacağını, 30 adet taşkın tesisi ile 67 yerleşim yeri ve 21 bin 370 dekar tarım arazisi taşkınlardan korunacak. Ayrıca Söylemez Barajı sulaması ile 349 bin 590 dekar arazinin sulanacağı projesi işinde yüzde 88 gerçekleşme sağlandı. Alvar Barajı proje çalışmalarında yüzde 44 gerçekleşme sağlandı, projelerin bitirilmesine müteakip yatırım programına teklif edilecek. Erzurum Elmalı Tüneli, Erzurum Çipak Regülatör Sulaması, Çatalören Barajı ve Tesisleri, Yavi Barajı ve Tesisleri, Aşağı Pasinler Sulaması Yenileme çalışmalarında ise proje çalışmaları tamamlanmıştır."

"Başarı sadece DSİ'ye ait değil"

Bölge Müdürü Yavuz, gece gündüz demeden ekip halinde çalışmalarını sürdürdüklerini, 6 ay gibi bir zaman içerisinde bölgeyi tanıdığını, işleri kavradığını ve işe koyulduklarını ifade etti. Bölgenin Erzurum, Erzincan ve Ağrı illerini kapsadığını da açıklayan Yavuz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"DSİ ekibine valilerimiz, milletvekillerimiz, Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarımız ve STK'ların gerekli desteği almaktayız. Bu destek sayesinde merkezi bütçeden en yüksek payları alarak bu projeleri tamamlama gayesi içerisinde olacağız. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ayrıca bakanımıza ve bakanlıklarımıza ve Erzurum, Erzincan ve Ağrı noktasında hassasiyetini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte aynı hedefe yönelerek, bütün arkadaşlarımızın dikkatini, enerjisini yüksek tutarak, motive ederek bu projelere odaklanacağız. Biran önce tamamlanması noktasında hedefe emin adımlarla yürüyeceğiz." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Yerel