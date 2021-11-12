DSH Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi'nde test atışları başarıyla gerçekleşti - Haberler
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DSH Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi'nde test atışları başarıyla gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında test atışlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında test atışlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Milli Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında TCG Kilimli ve TCG Karadeniz Ereğli karakol gemilerimiz, atışlı deniz kabul test faaliyetlerini Karadeniz'de başarıyla icra etti" denildi.

Roketsan tarafından geliştirilen Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Roketi ve Atıcı Sistemi, su altı hedeflerine karşı geliştirilmiş, 500-2 bin metre menzil ve 15-300 metre derinlik aralığında kullanılabilen, su üstü platformunun silah yönetim sistemi ve sonarı ile entegre çalışabilen, otomatik yönlendirme yeteneğine sahip bir sistem. Sistem hedeflere tekli veya salvo atış yapabilmekte ve ayarlanabilir tapa özelliği sayesinde roketlerin istenen derinlikte patlaması sağlanmakta. Yüksek infilaklı harp başlıklı DSH Roketi, duyarsız mühimmat özelliğine de sahip. Atıcı sistemin stabilizasyon, otomatik ve manuel yönlendirme özellikleri bulunmakta. Atış kontrol sistemi, su üstü platformu tarafından sağlanan seyir ve hedef bilgilerini kullanarak gerekli atış esaslarını hesaplamakta.

DSH Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi'nde test atışları başarıyla gerçekleşti

DSH Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi'nde test atışları başarıyla gerçekleşti

DSH Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi'nde test atışları başarıyla gerçekleşti

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