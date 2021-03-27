(DRONE) - Çamlıca Camisi'nin minarelerine "Berat Gecemiz Mübarek Olsun" yazılı mahya asıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Yıldırım - Haberler | Güncel
Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, İstanbul'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.
Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, İstanbul'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.
Berat Kandili dolayısıyla Çamlıca Camisi'nin minarelerine "Berat Gecemiz Mübarek Olsun" yazılı mahya asıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Yıldırım