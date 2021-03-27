(DRONE) - Çamlıca Camisi'nin minarelerine "Berat Gecemiz Mübarek Olsun" yazılı mahya asıldı
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(DRONE) - Çamlıca Camisi'nin minarelerine "Berat Gecemiz Mübarek Olsun" yazılı mahya asıldı

Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Yıldırım - Haberler | Güncel

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, İstanbul'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi
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Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, İstanbul'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Berat Kandili dolayısıyla Çamlıca Camisi'nin minarelerine "Berat Gecemiz Mübarek Olsun" yazılı mahya asıldı.

(DRONE) - Çamlıca Camisi'nin minarelerine 'Berat Gecemiz Mübarek Olsun' yazılı mahya asıldı
(DRONE) - Çamlıca Camisi'nin minarelerine 'Berat Gecemiz Mübarek Olsun' yazılı mahya asıldı
(DRONE) - Çamlıca Camisi'nin minarelerine 'Berat Gecemiz Mübarek Olsun' yazılı mahya asıldı
(DRONE) - Çamlıca Camisi'nin minarelerine 'Berat Gecemiz Mübarek Olsun' yazılı mahya asıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Yıldırım

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