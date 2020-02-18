Dream Horse Filmi
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Dream Horse Filmi

Dream Horse filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dream Horse filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

18.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:58
Dream Horse Filmi

Euros Lyn'nin yönettiği ve Neil McKay'in senaryosunu kaleme aldığı dram filminin başrollerini Toni Collette, Damian Lewis, , ve Peter Davison paylaşıyor.

Yönetmen: Euros Lyn

Senaryo: Neil McKay

Oyuncular: Toni Collette, Damian Lewis, Joanna Page, Nicholas Farrell, Peter Davison, Siân Phillips, Owen Teale , Katherine Jenkins, Karl Johnson, Darren Evans, Raj Paul, Lynda Baron, Di Botcher, Anthony O'Donnell, Asheq Akhtar, Max Hutchinson, Alex Jordan, Brian Doherty, Pino Maiello, Rhys ap William, Carwyn Glyn, Rhys Horler, Katrina Maving, Sally Harding, Gerald Royston Horler, Ellis Cochlin

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Dream Horse

Yapımcı Firma: Popara Films

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 102 dk.

Dağıtıcı Firma: Popara Films

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com
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