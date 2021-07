Dream Games'in değeri 1 milyar dolar'a ulaştı!

Türk mobil oyun geliştirici Dream Games, ilk oyunu Royal Match'i geliştirmeye devam etmek için B Serisi finansmanda 155 milyon dolar topladı.

En son finansman turu, Index Ventures and Makers Fund tarafından yönetildi ve alınan desteklerle birlikte Dream'in değeri şu anda 1 milyar dolar bandına çıkmış durumda. İstanbul merkezli şirket, 2019 yılında bir grup eski Peak Games çalışanı tarafından kuruldu ve kısa sürede başarıya

Dream CEO'su ve kurucu ortağı Soner Aydemir, nakit paranın "Royal Match'i global olarak büyütmek" için kullanılacağını açıkladı. Üç ay içinde Birleşik Krallık, ABD ve Almanya'da en çok hasılat yapan 20 listeye giren oyun, bunun yanı sıra 6 milyondan fazla aylık aktif kullanıcıya ulaştı.

Aydemir, "Dünya çapındaki her türden oyuncuya hitap eden harika oyunlar yapmaya çok odaklandık" dedi. "Royal Match'in erken başarısından gurur duyuyoruz ve bu yatırımı oyunu her yerde büyütmek için kullanacağız. Yatırımcılarımızın Dream Games potansiyeline duyduğu güven konusunda çok heyecanlıyız." açıklamalarında bulundu.

Daha önce parçası oldukları Peak Games'in dünyaca ünlü Zynga'ya 1.8 milyar dolar karşılığında ardından Dream Games çatısı altında yeni bir hikaye yazmaya başlayan girişimciler, kısa sürede büyük bir başarı yakalayarak isimlerinden söz ettirmeyi başardı. Şirket politikasını tam olarak bilmiyoruz fakat yakında yine bol sıfırlı bir anlaşma görürsek sürpriz olmaz.

Kaynak: Turkmmo