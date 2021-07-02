Dr. Yılmazyaşar, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyeliğine seçildi
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Dr. Yılmazyaşar, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyeliğine seçildi

Dr. Yılmazyaşar, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyeliğine seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Karacahisar Kalesi Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar, Türk Tarih Kurumu'nun Bilim Kurulu asli üyeliğine seçildi.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Karacahisar Kalesi Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar, Türk Tarih Kurumu'nun Bilim Kurulu asli üyeliğine seçildi.

Dr. Öğr. Üyesi Yilmazyaşar'ın, Türk ve Türkiye tarihini araştırmayı, toplumdaki tarih bilincini geliştirmeyi görev edinen Türk Tarih Kurumu asli üyeliğine seçilmesinin gurur verici olduğunu belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Dr. Öğr. Üyesi Yilmazyaşar'ı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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