Dr. Osman Büyükşen kimdir? Osman Büyükşen kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Dr. Osman Büyükşen kimdir? Osman Büyükşen kaç yaşında, aslen nerelidir?

Dr. Osman Büyükşen kimdir? Osman Büyükşen kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Anne ve babasının 3 yıldır çözülemeyen cinayeti için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Osman Büyükşen, Anne babasının katilinin bulunması için yardım istemişti. Son dönemde en çok merak edilen kişiler arasında yer alan Dr. Osman Büyükşen kimdir? Osman Büyükşen kaç yaşında, aslen nerelidir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni olarak işlenmeye başlayan Necla- Metin Büyükşen cinayetlerinin ardındaki 3 yıllık tüyler ürperten detaylar ortaya çıkmaya başladı. Olaylar karşısında Müge Anlı göz yaşlarını tutamamış, iki kardeşi şüpheli olan ve canlı yayında sinir krizi geçiren Dr. Osman Büyükşen'e destek olmuştu. Yayın sırasında doktor olduğunu ve ailesinin katil zanlısı ya da zanlılarını bulmak için görevinden istifa ettiğini açıklaması sonrasında Osman Büyükşen ile ilgili detaylar ve bilgiler merak edilmeye başlandı. Osman Büyükşen ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

OSMAN BÜYÜKŞEN KİMDİR?

Osman Büyükşen 17.01.1988 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda doğdu. İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim gördü. Dr. Osman Büyükşen, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Osman Büyükşen görevini bırakmadan önce 01.08.2019 tarihi itibariyle Cizre Devlet Hastanesi'nde görev yapmaktaydı.

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Dr. Osman Büyükşen kimdir? Osman Büyükşen kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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