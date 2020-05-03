Dr. Onur Akın: "İftar yemeğimizi bir saate yayarsak sindirime büyük faydası olur"
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Dr. Onur Akın: "İftar yemeğimizi bir saate yayarsak sindirime büyük faydası olur"

Dr. Onur Akın: 'İftar yemeğimizi bir saate yayarsak sindirime büyük faydası olur'
03.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:58

Dr. Onur Akın: "İftar yemeğimizi bir saate yayarsak sindirime büyük faydası olur" Gastroenteroloji Uzmanı Uzman Dr.

Dr. Onur Akın: "İftar yemeğimizi bir saate yayarsak sindirime büyük faydası olur"

KONYA - Gastroenteroloji Uzmanı Uzman Dr. Onur Akın, Ramazan ayında en büyük yapılan hataların iftar saatinde hızlı yemek yemek olduğunu belirterek, iftar yemeğini bir saate yayılmasının sindirime büyük faydasının olacağını söyledi.

Medova Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Onur Akın, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bazı vatandaşların iftar saatinde daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Beslenme düzeninin değişmesiyle beraber normalde 3 olan öğün olduğunu ifade eden Dr. Onur Akın, Ramazan ayında iftar ve sahur olduğunu ve bu saatlerde ise en büyük yapılan hataları anlattı. Uzman Dr. Onur Akın, "İftara çok hızlı başlamak 10 veya 15 dakika içerisinde yemeyi tamamlamak en büyük hatalardan birisi. Tabi bundan sonraki süreçlerde ise midede olan rahatsızlıklarla beraber ağza acı ve ekşi su gelmesi tabi reflü hastalarımızın hastalıklarının aktif olmasıyla bu sorunları bekleyebiliriz. Tabi bu arada kronik olan hastalarımız var; tansiyon, şeker ve kalp hastaları gibi rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızında bu tür uyarılarımıza dikkat etmelerini öneriyoruz. Biz kendi alanımızda incelersek uzun süre açlıktan sonra bir anda mideye yüklenmek mide de şişkinlik, hazım bozukluğu ve reflü şikayetleri artışı beklenebilir. Bizim önerilerimiz bir bardak suyu içtikten sonra bir kaç dakika beklemek. Daha sonra hafif bir çorba ağır yağlı olmayan, çorbadan sonra biraz daha beklemek ve daha sonra bir ana öğün yemek yemek. Yalnız yemeği yerken çok yavaş ve iyi çiğneyerek yemeliyiz. Yani iftar yemeğimizi bir kaç saate yayarsak sindirime büyük fayda sağlamış olur. Sahura kalktığımızda ise yine su ile başlayıp kahvaltı şeklinde sahur yapmamızda fayda var. Süt ve süt ürünleri, haşlanmış yumurta, tuzsuz zeytin yenilebilir. Sahur yaptıktan hemen sonra yatmamakta da fayda var" dedi.

Dr. Onur Akın: 'İftar yemeğimizi bir saate yayarsak sindirime büyük faydası olur'

Kaynak: İHA

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