Dr. Murat Topoğlu kimdir? Dr. Murat Topoğlu kaç yaşında, nereli? 19 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle!
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Dr. Murat Topoğlu kimdir? Dr. Murat Topoğlu kaç yaşında, nereli? 19 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle!

19.02.2021 09:42 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:47
Dr. Murat Topoğlu kimdir? Dr. Murat Topoğlu kaç yaşında, nereli? 19 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle!

19 Şubat Star TV Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu Dr. Murat Topoğlu kimdir? Dr. Murat Topoğlu kaç yaşında, nereli?

DR. MURAT TOPOĞLU KİMDİR?

1960 yılında Avanos'da doğdu. 1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakültesini bitirerek yine aynı yıl ilk akupunktur çalışmalarına İsviçre'de başladı. 1985 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından görevli olarak Sri-Lanka Kolombo'daki Akupunktur akademisinde öğrenim gördü. Danimarka'nın Kopenhang şehrinde yapılan 4. Avrupa Akupunktur ve Doğal Tıp Kongresine katıldı. 1988 yılında ise Akupunktur tedavisi üzerine master yapmak için Çin'e gitti. Pekin Şangay ve Hong-Kong'da bu konuda çalıştıktan sonra gözlem ve incelemelerine Filipin ve Amerika'da devam etti. 5-8 Aralık 1990 tarihinde WFAS ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından Fransa Paris'te düzenlenen 2.Dünya kongresine davet edilip Obesite ve akupunkturla tedavisi konulu bir bildiri sundu.

DR. MURAT TOPOĞLU EĞİTİMLERİ!

1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakültesini bitirerek yine aynı yıl ilk akupunktur çalışmalarına İsviçre'de başladı. 1 Kasım 1996 yılında İtalya'nın Cervia kasabasında WHO tarafından yapılan ve Milano Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen akupunktur normlarının belirlenmesi, Assamblesine Türkiye adına gözlemci olarak katıldı.2003 yılı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin açmış olduğu Akupunktur Kursunda eğitim vermiştir. Yeditepe Üniversitesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde açılmış olan Akupunktur Kursunda da Tıp doktorlarına eğitim vermek için seçilmiştir. Dr. Murat Topoğlu İngilizce Fransızca bilmektedir,

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