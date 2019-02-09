Dr. Mehmet Öz'ün Babası Hayatını Kaybetti

Doktor Mehmet Öz'ün babası, kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz (94) hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da bir hastanede bir süredir tedavi gören Mustafa Öz, bu akşam yaşamını yitirdi.

3 Ekim 1925 tarihinde Konya Bozkır'da doğan Mustafa Öz, devlet parasız yatılı okullarında okuduktan sonra 1950 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini de burslu bitirdi.

Daha sonra kendi imkanlarıyla ABD'ye giden Öz, genel cerrah ve profesör unvanlarını kazandı.

ABD'de 54 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye dönen Öz, Bilim Üniversitesi Cerrahi Bilimler Dalı Başkanlığı yaptı.

Kaynak: AA