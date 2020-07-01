Dr. Mehmet Öz: Ölüm Oranını Azaltan Koronavirüs İlacı Bulundu!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dr. Mehmet Öz: Ölüm Oranını Azaltan Koronavirüs İlacı Bulundu!

Yeni tip koroanvirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken ünlü kalp cerrahı doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı geliştirilen ilaç ile ilgili çok

Dr. Mehmet Öz: Ölüm Oranını Azaltan Koronavirüs İlacı Bulundu!
01.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:43

Yeni tip koroanvirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken ünlü kalp cerrahı doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı geliştirilen ilaç ile ilgili çok önemli açıklama geldi. Dr. Öz, yeni tip koronavirüse karşı en etkili ilacın bulunduğunu duyurdu. Söz konusu hastalar arasındaki ölüm oranını azaltan koronavirüs ilacı ile ilgili detaylar haberimizde.

Ölüm Oranını Azaltan Koronavirüs İlacı Hakkında Detaylar

Yeni tip koronavirüs salgını, tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. COVID-19 salgını nedeni ile dünya genelinde 500 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyada çok sayıda ilaç şirketi tarafından koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Yeni tip koronavirüs salgınının yeni merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşan ünlü kalp cerrahı doktor Mehmet Öz, koronavirüse karşı geliştirilen ilaç ile ilgili umut verici açıklamalarda bulundu. Dr. Öz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Koronavirüsün ilacı olarak söylenen deksametazon ile ilgili size mükemmel bir haberim var, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Oxford Üniversitesi uzmanlarının koronavirüs tedavisinde etkili olduğunu söylediği ilaç ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Bu tedavi özellikle oksijen desteği ya da solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalar arasındaki ölüm oranını azaltan ilk uygulama, büyük bir ilerleme" şeklinde konuştu.

Dr. Öz, "Yapılan araştırmada 2 bin koronavirüs vakası üzerinde denendi ve sonuçta bunu kullanmayan diğer 4 bin hastayla karşılaştırıldı. İlacın hastalığa karşı çok önemli etki gösterildiğini ortaya çıkardı. Oxford Üniversitesi verilerine göre ilacın solunum cihazına bağlı hastaların ölüm riski oranı yüzde 40'tan yüzde 28'e düştü. Oksijene ihtiyaç duyulan hastalardaysa bu oran yüzde 25'ten yüzde 20'ye indirdi" dedi.

Dr. Öz, "İlaç ucuz o yüzden tüm dünyada rahatlıkla kullanılabilir. Ben de bu önemli gelişmeyi sizle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. COVID-19 tedavisi için tüm ülkeler yoğun bir şekilde çalışıyor. Lütfen bu süreçte siz de vatandaş olarak üzerinize düşeni yapın maske takın ve sosyal mesafeye dikket edin" ifadelerini kullandı.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 29 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 198.613 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.115'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 171.809 olarak açıklandı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında Haber
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı Haber
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı Haber
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı Haber
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu Haber
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında 'Türk Escobar' Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi
Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye...
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı
Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı
Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor
Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri Zehra Çilingiroğlu
Spor Okan Buruk Yılmaz Vural Alper Ulusoy Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Genç Bakan Cumhuriyet
Şu an buradasınız: Dr. Mehmet Öz: Ölüm Oranını Azaltan Koronavirüs İlacı Bulundu! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 08:44:18. #1.15#
title