Dr. Kara: "HPV aşısı 45 yaşına kadar yapılabilir"

ADANA Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Nazife Kartal Kara, rahim ağzı kanserine yol açabilen HPV virüsüne karşı çocukluk döneminden başlayarak 45 yaşına kadar aşı yapılabileceğini söyledi.

Dünyada cinsel ilişki ile en sık bulaşan hastalıkların başında gelen Human Papilloma Virüs (HPV)'nin erkek ve kadınlarda genital bölge enfeksiyonu oluşturuyor. Acıbadem Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Nazife Kartal Kara, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Düşük ve yüksek risklileri var"

Dr. Kara, virüsün doğada 200'den fazla çeşidi olduğunu belirterek, "Bunların bir kısmı insanları enfekte eder. Düşük ve yüksek riskli olmak üzere kategorilere ayrılır. HPV 6 ve 11 düşük riskli, 16,18,31,33,45,52 ve 58 ise hastalık oluşturma açısından yüksek risklidir. Üstelik bu ayrı tiplerin bulaşması nedeniyle aynı anda birçok tipte enfeksiyon oluşması mümkün hale gelir. Bulaştıktan sonra genelde 12 ay içerisinde bağışıklık sistemi tarafından temizlenir ancak bir kısmı, kronikleşip dönemsel olarak tekrarlayan enfeksiyonlara veya kansere yol açabilir. HPV kadınlarda en sık rahim ağzı kanserine yol açar" diye konuştu.

"9 yaşından itibaren aşılama başlar"

Özellikle siğiller çok bulaştırıcı olduğundan HPV virüsü olan kişilerin temas ile partnerlerine virüs bulaştırmamak için tedbir alarak cinsel hayatlarına devam etmeleri gerektiğini belirten Dr. Kara, "Ancak rahim ağzı kanserine karşı en büyük tedbir, aşı olmaktır. Dünyada aşı ile korunabilen tek kanser türü, rahim ağzı kanseridir. Genellikle aşıların çocukluk döneminde yapıldığını düşünerek, yetişkin hastalar aşı yaşlarının geçtiğini sanıyorlar. İdeal olan, çocukluk çağında yani cinsel ilişki döneminden önce başlayarak aşılama yapılmasıdır. 9-14 yaş kız ve erkek çocuklara 2 doz halinde aşı yapılmalıdır. 15 yaş ve üzerinde 3 doz halinde uygulanır" ifadelerini kullandı.

Rahim ağzı kanseri taraması yapılması gerektiğini de belirten Dr. Nazife Kartal Kara, "Aşılanmış olsun yada olmasın kadınlarda düzenli kontrol çok büyük önem taşır. Rahim ağzı kanseri önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır. Düzenli Pap-smear testi yapılması gerekir. Bu test için jinekolojik muayene esnasında spekulum dediğimiz aletle örnek alınır ve çok kısa, ağrısız bir işlemdir. 21 yaş itibariyle 3 yılda bir smear, 30 yaş itibariyle de 3 yılda bir smear ve 5 yılda bir HPV testi yapılmalıdır" dedi.