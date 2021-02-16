Dr. Gürsel Özer kimdir? FOX Tv Çalar Saat konuğu: Dr. Gürsel Özer kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Dr. Gürsel Özer kimdir? FOX Tv Çalar Saat konuğu: Dr. Gürsel Özer kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

16.02.2021 09:29 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:32
Dr. Gürsel Özer kimdir? FOX Tv Çalar Saat konuğu: Dr. Gürsel Özer kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunan Dr. Gürsel Özer kimdir? FOX Tv Çalar Saat konuğu: Dr. Gürsel Özer kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunan Dr. Gürsel Özer kimdir? Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1993 yılında mezun olan Gürsel Özer, İstanbul'da, Hamit Demir Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapmaktadır. FOX Tv Çalar Saat konuğu: Dr. Gürsel Özer kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde...

DR. GÜRSEL ÖZER KİMDİR?

1967 Niksar doğumlu olan Özer, ilk, orta ve lise öğrenimini Niksar'da tamamladı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1993 yılında mezun olan Gürsel Özer, halen İstanbul'da, Hamit Demir Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapıyor.

İstanbul Aile Hekimliği Derneğinde (İSTAHED ) teşkilatlanmadan sorumlu yönetim kurulu üyeliği, hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini de yerine getiren Özer, 2015 – 2017 yılları arasında Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

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