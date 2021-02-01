Dr. Gürkan Kubilay kimdir? Gürkan Kubilay kaç yaşında?

Dr. Gürkan Kubilay kimdir sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından sorgulanan ve araştırılan isimler arasında yer almaya devam ediyor. Yedirerek zayıflatan doktor olarak bilinen Gürkan Kubilay'ın özel hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Dr. Gürkan Kubilay kimdir? Gürkan Kubilay kaç yaşında?

"Yedirerek zayıflatan doktor" olarak bilinen, 1993 senesinden bu yana obezite üzerine yoğun bir çalışma sürdüren doktor Gürkan Kubilay kimdir? Gürkan Kubilay kaç yaşında?

GÜRKAN KÜBİLAY KİMDİR?

Gürkan Kubilay, 1962 senesinde İzmir'de dünyaya geldi. 1980 senesinde İzmir Atatürk Lisesi'ni bitiren Kubilay, 1991 senesinde 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden İç Hastalıkları Uzmanlığı ihtisasını tamamlayarak mezun oldu. Gürkan Kubilay 1994 senesinde Pekin'de akupunktur eğitimi aldı. Bu eğitimi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

1993 senesinden bu yana obezite üzerine çalışmaktadır.

Ara sıra televizyon programlarına katılan Kubilay, hem sağlıklı beslenme konusunda püf noktaları vermekte, hem de izleyicilerden gelen soruları cevaplamaktadır.

Doktorluk kariyerinin yanı sıra, spor yorumculuğu da yapan Gürkan Kubilay, muhtelif televizyon kanallarında futbol programları sunmuştur.