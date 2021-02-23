Dr. Faruk Aydın kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Dr. Faruk Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Dr. Faruk Aydın kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Dr. Faruk Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

23.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:13
Dr. Faruk Aydın kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Dr. Faruk Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Dr. Faruk Aydın kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Dr. Faruk Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Dr. Faruk Aydın hayatı ve biyografisi nedir?

Dr. Faruk Aydın kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Dr. Faruk Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Dr. Faruk Aydın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DR. FARUK AYDIN KİMDİR?

Eğitim Bilgileri;

Tıpta Uzmanlık, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, MikrobiyolojiVe Klinik Mikrobiyoloji,Türkiye 1988 -1991

Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye 1979 -1985

Yaptığı Tezler;

Tıpta Uzmanlık, Antral Kronik Gastrit Etyolojisinde Helicobacter pylori, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi,

Mikrobiyoloji,1991

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