Dr. Faruk Aydın kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Dr. Faruk Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
Dr. Faruk Aydın kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Dr. Faruk Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Dr. Faruk Aydın hayatı ve biyografisi nedir?
Dr. Faruk Aydın kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Dr. Faruk Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Dr. Faruk Aydın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
DR. FARUK AYDIN KİMDİR?
Eğitim Bilgileri;
Tıpta Uzmanlık, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, MikrobiyolojiVe Klinik Mikrobiyoloji,Türkiye 1988 -1991
Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye 1979 -1985
Yaptığı Tezler;
Tıpta Uzmanlık, Antral Kronik Gastrit Etyolojisinde Helicobacter pylori, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Mikrobiyoloji,1991