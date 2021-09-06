Dr Disrespect ve TimTheTatman YouTube Gaming ile yeniden bir araya geldi

Twitch yayınları ile popülaritesini artıran TimTheTatman, YouTube Gaming'e geçmesinin ardından Call of Duty: Warzone oynayarak geçirdiği ilk yayını sırasında Dr Disrespect ile tekrardan bir araya geldi.

Dr Disrecpect ve TimTheTatman, yaklaşık bir yıl aradan YouTube Gaming platformu üzerinden Call of Duty: Warzone'da yeniden bir araya geldi.

Dr Disrecpent'in 2020 yazındaki Twitch yasağının ardından, sözleşme şartları nedeniyle Twitch yayıncısı birçok arkadaşı ile oyun oynama imkanından mahrum kaldı. TimTheTatman, Doc ile oyun oynamayı özlediğini, ancak Twitch ortaklığı nedeniyle bunu yapamadığını açıkça dile getirmişti. Şimdi ise TimTheTatman'ın YouTube Gaming ile özel bir anlaşma imzalamasının ardından, iki yayıncı bir kez daha bir araya geldi.

YOUTUBE GAMING, POPÜLER YAYINCILARI BİR ARAYA GETİRDİ

İkili, ikonik bir Warzone yayıncısı olarak görülüyor ve Twitch üzerinden sıklıkla birlikte yayınlar gerçekleştiriyordu. İzleyiciler tarafından sadece birinci sınıf oyuncular olarak görülmeyen ikili, kişilik olarak birbirlerine çok benzedikleri dikkat çekiyordu. Her ikisi de şakayı seven ve ilgi çekici yayıncılar, bu da geçen yıl ikisi artık birlikte oynayamadığında biraz boşluğa neden oldu. Bununla birlikte, TimTheTatman'ın geçtiğimiz günlerde YouTube'a gelişi eğlenceli ikiliyi yeniden bir araya getirdi.

TimTheTatman, YouTube Gaming'de yayın yaptığı ilk gününde, Dr Disrespect, Dr Lupo ve CouRageJD ile Warzone oynadı. Tekrardan birlikte oynayabilecekleri için mutluluklarını dile getiren yayıncılar, eğlenceli bir yayın gerçekleştirdi.

YOUTUBE GAMING BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Dr Disrespect ve TimTheTatman, Twitch'teki en büyük yayıncılar arasında yer alıyordu, ancak YouTube Gaming onları bünyesine katmayı başardı. YouTube Gaming açıkça etkileyici bir yayıncı listesi oluştururken, bu durumun diğer yayıncıları Twitch'i terk etmeye teşvik edip etmeyeceği henüz belli değil.

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