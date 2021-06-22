Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz kimdir? Cavit Işık Yavuz kaç yaşında, nereli?

Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, bugün FOX TV'nin sabah haberlerinin sunulduğu Çalar Saat' e konuk oldu. Türkiye'nin korona gündemi hakkında yaptığı açıklama ve yorumlarıyla dikkat çeken Cavit Işık Yavuz'un hayatı merak ediliyor. Peki, Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz kimdir? Cavit Işık Yavuz kaç yaşında, nereli? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!