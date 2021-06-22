Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz kimdir? Cavit Işık Yavuz kaç yaşında, nereli?
Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, bugün FOX TV'nin sabah haberlerinin sunulduğu Çalar Saat' e konuk oldu. Türkiye'nin korona gündemi hakkında yaptığı açıklama ve yorumlarıyla dikkat çeken Cavit Işık Yavuz'un hayatı merak ediliyor. Peki, Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz kimdir? Cavit Işık Yavuz kaç yaşında, nereli? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!
Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, bugün FOX TV'nin sabah haberlerinin sunulduğu Çalar Saat' e konuk oldu. Türkiye'nin korona gündemi hakkında yaptığı açıklama ve yorumlarıyla dikkat çeken Cavit Işık Yavuz'un hayatı merak ediliyor. Peki, Dr. Cavit Işık Yavuz kimdir?Cavit Işık Yavuzkaç yaşında, nereli? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!
DOÇ. DR. CAVİT IŞIK YAVUZ KİMDİR?
Cavit Işık Yavuz, 1970 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelmiştir.
Eğitimini 1987-1993 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır. Uzmanlık alanını ise 1998- 2002 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı bölümünde tamamlamıştır.
2012-2014 yılları arasında da Çevre Sağlığı Yandal Uzmanlığını, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı bölümünde tamamlamıştır.
CAVİT YAVUZ IŞIK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Cavit Yavuz Işık, 1970 doğumlu olup 51 yaşında ve Diyarbakırlıdır.