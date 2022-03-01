Dr. Aydın, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

ERZURUM (İHA) - 23. Dönem Erzurum Milletvekili Dr. Öğr. Üyesi Saadettin Aydın, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile bir raya geldi.

Dr. Öğretim Üyesi Saadettin Aydın, "28 Şubat Darbesi ve Sonuçları" konferansı öncesinde, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı'nda bir araya geldi. Görüşmeye, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar ile Rektör Danışmanımız Erdinç Gülcü de katıldı. Görüşmenin sonunda Rektörümüz Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Saadettin Aydın'a teşekkür etti. - KİLİS

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