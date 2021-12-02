KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ KGSMYO'dan Kütahya Porselen'e Nezaket Ziyareti Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulumuzun (KGSMYO) akademisyenleri Kütahya Porselen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal ve KGSMYO akademisyenlerimiz Kütahya Porselen'i ziyaret etti.

Ziyarette Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'a, KGSMYO Mu¨du¨r Yardımcılarımız Doc¸. Dr. Birnaz Er Cengiz ve Dr. O¨gˆr. U¨yesi Hale Ayyıldız ile C¸ini ve El Sanatları Bölümü akademisyenlerimizden Öğr. Gör. Sezin Kara es¸lik etti.

Ziyarette kısa bir açıklama yapan Prof. Dr. Kazım Uysal, "NG Kurucu Mu¨du¨ru¨ Nafi Gu¨ral'a, Ku¨tahya Porselen Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı Sema Gu¨ral Su¨rmeli'ye ve Ku¨tahya Porselen Yo¨netim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Gu¨lden Gu¨ral'a ev sahipliklerinden dolayı s¸ahsım ve u¨niversitem adına sonsuz tes¸ekku¨r ediyorum" dedi.

Görüşmede ayrıca Üniversite - Sanayi iş birliği çerçevesinde tasarım ve proje çalışmalarında ortak çalışmalara başlanmasına karar verildi. Ziyaret sonunda Öğr. Gör. Sezin Kara'nın o¨zgu¨n tasarım c¸alıs¸maları Gu¨lsu¨m Gu¨ral Mu¨zesi'ne hediye edildi.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 01 Aralık 2021, Çarşamba/ 25 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Porselen,

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