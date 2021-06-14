DP'nin eski il başkanı hayatını kaybetti
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DP'nin eski il başkanı hayatını kaybetti

DP'nin eski il başkanı hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Demokrat Parti (DP) Bilecik eski İl Başkanı Ali Ünal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Demokrat Parti (DP) Bilecik eski İl Başkanı Ali Ünal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2011-2015 yılları arasında DP Bilecik İl Başkanlığı görevinin yürüten Ali Ünal, tedavi gördüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, sosyal medya hesabından, "Demokrat Parti Bilecik eski İl Başkanı Ali Ünal'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merkez Deresakarı köyüne defnedilecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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