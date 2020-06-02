Doya Doya yediler
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Doya Doya yediler

Dünya mutfağının yanı sıra Osmanlı mutfağının Türkiye'de en önemli temsilcilerinden olan Rüzgar Sünbül, gündüz kuşağının ilgiyle takip edilen Doya Doya Moda programına konuk oldu.

Doya Doya yediler
02.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:16

Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun juri koltuğunda oturduğu programa yemekleriyle adeta neşe katan Sünbül, yaptığı enfes tariflerle yarışmacıların diyetlerini de bozmalarına neden oldu.

Birbirinden iddialı tariflerinin yanı sıra mangal partisi de yapan Sünbül, program ekibinin de tatlı serzenişiyle karşılandı. Kilo alacaklarından şikayetçi olan ekip hem çekimleri yaptı hem de doya doya yemek yedi. Rüzgar Sünbül'ün konuk olduğu Doya Doya Moda programı yarın (Perşembe) TV8 ekranlarında yer alacak.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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