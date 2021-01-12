Doya Doya Özde'nin partneri Mehmet kimdir? Mehmet Güneş kimdir, kaç yaşında? Esra Erol'da yarışan Mehmet Güneş instagram hesabı!
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Doya Doya Özde'nin partneri Mehmet kimdir? Mehmet Güneş kimdir, kaç yaşında? Esra Erol'da yarışan Mehmet Güneş instagram hesabı!

12.01.2021 16:52 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:55
Doya Doya Özde'nin partneri Mehmet kimdir? Mehmet Güneş kimdir, kaç yaşında? Esra Erol'da yarışan Mehmet Güneş instagram hesabı!

TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da bugün 12 Ocak Salı günü Doya Doya Moda kızlarına partnerler eşlik etti. Doya Doya Moda Özde'nin partneri Mehmet sosyal medyada merak edildi. Mehmet daha önce Esra Erol'da da dikkat çekmiştir. Peki, Doya Doya Moda Mehmet kimdir? Mehmet Güneş kimdir, kaç yaşında? Mehmet Güneş instagram hesabı!

TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da bugün 12 Ocak Salı günü Doya Doya Moda kızlarına partnerler eşlik etti. Doya Doya Moda Özde'ninbugün fanlarıyla buluşmaya gittiği kombininde ona Mehmet Güneş eşlik etti. Doya Doya Moda Mehmet Güneş internette ve sosyal medyada merak edildi. İşte, , Doya Doya Moda Özde'nin partneri Mehmet kimdir? Mehmet Güneş kimdir, kaç yaşında? Mehmet Güneş instagram hesabı! sorularının cevapları!

MEHMET GÜNEŞ KİMDİR?

Mehmet Güneş, daha önce Esra Erol'un izdivaç programında ekranlara kendini göstermiş ve tanınmıştır. Sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesi olan Mehmet Güneş, girişimcidir. Mehmet Güneş, Şanlıurfalıdır, fakat İstanbul'da yaşamaktadır. Daha önce Esra Erol İzdivaç programında Bahar ile olan çalkantılı ilişkisinden dolayı medyada tanınmaktadır.

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