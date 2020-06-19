Doya Doya Moda yarışmacısı Emel Başkan'ın annelik hayali gerçek olacak
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Doya Doya Moda yarışmacısı Emel Başkan'ın annelik hayali gerçek olacak

Annelik hayali ile çıktığı yolda 3 tüp bebek denemesinde de başarısız sonuç alan Doya Doya Moda programı yarışmacısı Emel Başkan'a sevindirici haber Op. Dr. Mehmet Koç'tan geldi.

Doya Doya Moda yarışmacısı Emel Başkan'ın annelik hayali gerçek olacak
19.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:50

Annelik hayali ile çıktığı yolda 3 tüp bebek denemesinde de başarısız sonuç alan Doya Doya Moda programı yarışmacısı Emel Başkan'a sevindirici haber Op. Dr. Mehmet Koç'tan geldi. Gözyaşları içinde bebek hayalini paylaşan Başkan, "Evlendikten sonra bebek hayalimi biraz ertelemiştim. Sonra da çocuğum olmadı. En iyi hekimlere gittik ama bir türlü sonuca ulaşamadım" dedi.

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan Doya Doya Moda programında tanınan 30 yaşındaki Emel Başkan, annelik hayalini milyonların önünde dile getirmişti. 2013 yılından beri evli olan ve eşiyle birlikte çocukları olması için çok çabalayan Başkan, 3 kez tüp bebek tedavisi denedi. Denemelerinden sonuç alamayan Başkan'ın sesine Op.Dr. Mehmet Koç kulak verdi. 4'üncü tüp bebek denemesi için tüp bebek ve kadın doğum doktoru Mehmet Koç'un ofisine giden Başkan, ilk muayenesini oldu ve tedavi öncesi testlerini yaptırdı.

ÇOCUK YAPMA HAYALİNİ ERTELEMEYİN

Çocuk için süre kavramının çok yanlış olduğunu ifade eden Başkan, "Anne hayali kuran kadınlar bunu ertelememeli. Sonra bazı şeyler için geç kalınmış olabiliyor. Ben de ilk başlarda istemedim ama eşim çok istiyordu. Daha sonra da denemelerimiz başarısız oldu. Defalarca doktora gittim, en iyi doktorlarla görüştüm. Çok zorlu bir süreçti" dedi.

BU SEFER OLACAĞINA İNANCIM TAM

İlk muayenesinin ardından çok mutlu ve duygusal olduğunu söyleyen Başkan, "Çok mutlu ve duygusalım. İnşallah her şey çok güzel olacak ve bu sefer bir evladım olabilecek diye düşünüyorum.  Onunla birlikte çok güzel vakitler geçireceğiz, oyunlar oynayacağız, seveceğiz, eğleneceğiz. Çok fazla hayalim var. Bebek özlemiyle yıllardır yaşıyoruz" diye konuştu.

AMACIMIZ MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Başkan'ın ilk muayenesini gerçekleştiren Op. Dr. Mehmet Koç, amaçlarının üzüntü gözyaşını mutluluk gözyaşına çevirmek olduğunu söyledi.

Testlerin ardından tedaviye başlayacaklarını belirten Koç, "Daha önce yaşanmış başarısız tüp bebek denemeleri anne adaylarını çok etkileyerek umutsuzluğa kapılmalarına neden oluyor ve tedaviden tamamen vazgeçiyorlar. Tedavinin maddi boyutu çok önemli ama imkan varsa hemen pes edilmemeli" dedi.

ANNE RAHMİ UYGUNSA GEBELİK ŞANSI HER ZAMAN VAR

Gebeliğin sağlıklı bir yumurta ve spermin buluşması ile olduğunu ve anne rahminin uygun olduğu sürece gebelik şansının her zaman olduğunu ifade eden Koç, "Eğer sağlıklı embriyo bulunabilirse ve anne rahmi buna uygunsa gebelik olacaktır. O nedenle yumurta var olduğu sürece ve anne rahmi uygunsa her zaman gebelik şansı vardır. Önemli olan sağlıklı bebeği bulmaktır" dedi.

45 YAŞ SONRASI UYGUN YUMURTAYI BULMAK ZOR OLUYOR

Anne yaşının tüp bebek tedavisinde önemine değinen Koç, "Yaş arttıkça ne yazık ki sağlıklı embriyoyu bulma ihtimali azalıyor. Özellikle 45 yaş ve sonrasında sağlıklı yumurtayı bulmak zor olabiliyor. Daha genç yaşlarda ise yumurta sayısı az bile olsa her zaman gebelik şansı vardır. Her hastayı da ayrı ayrı değerlendirmek ve ona uygun olan tedavi yöntemini seçmek gerekiyor. Daha öncede 5-6 kez tüp bebek denemesine rağmen gebe kalamayan hastalarda bile doktorun inanması ve uygun görmesi ile tedavi denenebilir pes edilmemelidir. Bu şekilde tedavi ettiğimiz birçok hastamız oldu" diye konuştu.

19'UNCU DENEMESİNDE SONUCA ULAŞANLAR VAR

Gebe kalma şansı olduğuna inandıkları hastaları tedaviye aldıklarını dile getiren Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Emel Hanım için inancımız tam. Ona da yardımcı olacağız. 12 yıl içerisinde 18 defa tüp bebek tedavisi deneyen ve 9 defa düşük yapan 41 yaşındaki hastamız vardı ve 19'uncu denemesinde sağlıklı bir erkek bebek sahibi oldu. Yine transfer olmayı bekleyen iki tane daha sağlıklı embriyosunu dondurduk ve annemiz ne zaman isterse onları da transfer edeceğiz."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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