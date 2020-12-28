Doya Doya Moda'ya kim geldi? Doya Doya Moda'nın yeni jürisi
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Doya Doya Moda'ya kim geldi? Doya Doya Moda'nın yeni jürisi

28.12.2020 17:00 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:05
Doya Doya Moda'ya kim geldi? Doya Doya Moda'nın yeni jürisi

Ekranların sevilen yarışması Doya Doya Moda yarışmacıları kadar jüri üyeleriyle de gündeme geliyor. Doya Doya Moda'ya kim geldi? Doya Doya Moda'nın yeni jürisi kim merak ediliyor. İşte Doya Doya Moda'nın yeni jürisi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı geçtiğimiz hafta jüri üyelerinden biri olan Kemal Doğulu'nun sarsıcı vedası ile gündeme geldi. Doğulu'nun gidişinin ardından boşalan koltuğa kimin geleceği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda'ya kim geldi? Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi kim? Hande Demir Acar Kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA'YA KİM GELDİ?

Doya Doya Moda'nın bu haftaki ilk bölümünde Hande Demir Acar sürprizi yaşandı. Cemiyetin tanınan isimlerinden Hande Demir Acar, Doya Doya Moda'ya konuk olarak katıldı.

DOYA DOYA MODA'NIN YENİ JÜRİSİ

Doya Doya Moda'nın yeni jurisi daha açıklanmadı,

KEMAL DOĞULU NEDEN AYRILDI?

Doya Doya Moda'nın sevilen jüri üyesi Kemal Doğulu'nun yarışmadan ayrılacağı bir süredir gündemdeydi. Kemal Doğulu, 25 Aralık Cuma tarihli bölümde ayrılık haberlerini doğruladı. Doya Doya Moda jüri üyelerinden Kemal Doğulu'nun programdan ayrılması herkesi gözyaşlarına boğdu. Jüri üyeleri ve yarışmacılar stüdyoda hüngür hüngür ağladı.

Kemal Doğulu, yeni projesi nedeniyle yarışmadan ayrılma kararı aldıDoğulu, Acun IlıcalI'nın yeni projesi Exxen'de kendi adını taşıyan bir programla izleyici karşısına çıkacak

Doya Doya Moda'ya kim geldi? Doya Doya Moda'nın yeni jürisi
HANDE DEMİR

HANDE DEMİR ACAR KİMDİR?

1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hande Acar, Işık Lisesi mezunu. Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde eğitimini tamamlayan Acar'ın hayali bir gün anahaber bülteni sunmaktı. Ancak hayat çok da planladığı gibi gitmedi. Henüz 22 yaşındayken üniversitede aşık olduğu, İş insanı Erdinç Acar ile dünyaevine girdi. Evliliğinin ilk senesinde kucağına ilk çocuğunu aldı. İlk parasını yıllar önce açtığı ikinci el butiği sayesinde kazandı. Aslan, Masal ve Mavi, adlı üç çocuk annesi 36 yaşındaki Hande Acar'ınInstagram'da 100 binin üzerinde takipçisi var.

Hande-Erdinç Acar,ile 2006'da evlenmiş, 2010'da boşanmıştı. 2011'de ikinci kez nikah masasına oturmuşlardı. Ancak ikili Temmuz 2020'de evliliklerine son noktayı koydu.

Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç Acar'la, işadamı Teoman Demir'in kızı Hande Demir, Las Vegas'ta evlendi.

Sosyetik güzel şimdilerde ise adından Doya Doya Moda adlı program ile söz ettirmeye başladı. Programın jüri koltuğunda yer alacağı ile gündem oldu.

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