Doya Doya Moda Su kim? Doya Doya Moda All Star Su Baher kaç yaşında, nereli?
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Doya Doya Moda Su kim? Doya Doya Moda All Star Su Baher kaç yaşında, nereli?

24.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:00
Doya Doya Moda Su kim? Doya Doya Moda All Star Su Baher kaç yaşında, nereli?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda Emel! Doya Doya Moda Ivana Sert! Doya Doya Moda Su kim? Doya Doya Moda All star kim elendi? Doya Doya Moda şampiyonu kim? Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu? 24 Mart Doya Doya Moda puan durumu!

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 24 Mart Çarşamba gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 24 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? 24 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 24 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!

DOYA DOYA MODA SU KİM?

21 yaşında, İran doğumlu yarışmacı Su, Üniversite öğrencisidir. Dikkat çeken yarışmacı aynı zamanda oyunculukta yapmaktadır.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Haber Yorumları (1)
43: iranlı diye gerçek iranlımı oluyor türk olduğu belli beyaz tenli sonuçta iranda binbir çeşit kavim ırk var
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500
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