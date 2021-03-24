Doya Doya Moda Su kim? Doya Doya Moda All Star Su Baher kaç yaşında, nereli?

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Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 24 Mart Çarşamba gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 24 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? 24 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 24 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!

DOYA DOYA MODA SU KİM?

21 yaşında, İran doğumlu yarışmacı Su, Üniversite öğrencisidir. Dikkat çeken yarışmacı aynı zamanda oyunculukta yapmaktadır.