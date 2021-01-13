Doya Doya Moda konuk jürisi Deha Bilimlier kimdir? Deha Bilimlier kimdir, kaç yaşında ve nereli? Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier kim?

Doya Doya Moda Kemal Doğulu'nun ayrılmasının ardından her programa bir ünlü sanatçı konuk oluyor. 13 Ocak Çarşamba Doya Doya Moda konuk jürisi ise ünlü şarkıcı Deha Bilimlier oldu. Doya Doya Moda konuk jürisi Deha Bilimlier kimdir? Deha Bilimlier kimdir, kaç yaşında ve nereli? Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier kim? internette merak konusu oldu!

Kemal Doğulu'nun Doya Doya Moda yarışmasından ayrılmasının ardından her gün yeni bir sanatçı jüri olarak konuk oluyor. Bu haftanın 3. günü 13 Ocak Çarşamba günü, Doya Doya Moda yarışmasına Deha Bilimlier konuk oldu. Deha Bilimlier internette ve sosyal medyada merak konusu oldu. Doya Doya Moda konuk jürisi Deha Bilimlier kimdir? Deha Bilimlier kimdir, kaç yaşında ve nereli? Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier kim? gibi tüm soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz!

DEHA BİLİMLİER KİMDİR?

Deha Bilimlier, 4 Haziran 1983'te İzmir'de doğdu. İzmirli Deha Bilimlier, 38 yaşındadır. 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı bir Reality Show ile Türkiye'de tanınan Bilimlier, amatör olarak sürdürdüğü müzik hayatını 2008 yılında çıkardığı 5555 adlı single ile sonlandırdı ve profesyonel müzik hayatına başladı.

İlk albümü olan "Mutasyon"u 2013 yılında piyasaya sürdü. Deha Bilimlier, çıkardığı Mutasyon albümü ile müzik dünyasında adını duyurdu. Bunun yanı sıra mekanlarda yer almaya devam etti. Deha Bilimlier kendi çalışmaları harici birçok ünlü isimle yaptığı düetlerle de tanınmaktadır.

Deha Bilimlier, 2016 yılında çıkardığı "Kalben" adlı albümünü çıkardı ve popülerliğini arttırdı.

Puhu TV üzerinde yayınlanan ve oldukça ilgi gören internet dizisi Fi'de de yer aldı. Dizide rolü gereği klip çeken Deha Bilimlier'e, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya eşlik etti.

Avukat Aslı Bilimlier ile evli olan Deha Bilimlier'in iki kız ve bir oğlan olmak üzere üç çocuğu var.