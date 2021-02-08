Doya Doya Moda kim elendi? 8 Şubat Doya Doya Moda elenen ismi açıklandı mı? Bahar elendi mi?

Doya Doya Moda'da bir eleme günü daha geride kaldı. Artık erkeklerin de yarıştığı Doya Doya Moda'da yarışmacılar her hafta finalinde olduğu gibi 10 puan üzerinden değerlendirildi. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? 8 Şubat Doya Doya Moda elenen ismi açıklandı mı? Bahar elendi mi?

Yarışmacıların artık partnerleriyle yarıştığı Doya Doya Moda'da bir hafta daha tamamlandı. Doya Doya Moda'da partnerli ilk eleme 5 Şubat'ta yapıldı. Doya Doya Moda'nın finalinde yarışmacılar "maskeli balo" konseptiyle jüri üyesinin karşısına çıktı. Jüri üyelerinin verdiği puanlar sonucunda Doya Doya Moda'dan elenen isimler belli oldu. Doya Doya Moda'da haftanın finali bugün. Yarışmaya kim veda edecek?

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerde pota olmayacak. Yani erkeklerde eleme yapılmadı. Ahmet izin alarak yarışmadan ayrıldı. İzni bittikten sonra Ahmet yarışmaya devam edecek. Seray Sever açıklamasında bu hafta Bahar ve Selin'in elendiğini söyledi.

Doya Doya Moda'ya veda eden ilk isim Furkan oldu. Kızlarda potaya kalan isimler ise Ayşegül, Serap ve Özde oldu. 2. kez potaya giren Özde elemeden kurtulan ilk isim oldu. Furkan'ın ardından Serap elendi.

5 Şubat Doya Doya Moda elenen isin bugün saat 14.15'te ekrana gelecek yeni bölümde yarışmacılar en yüksek puanı alabilmek için yarışacaklar. En yüksek puanı alan kolye ödülünün sahibi olacak. Elenen isim ise program sonunda belli olacak.