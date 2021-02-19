Doya Doya Moda erkekler neden gitti? Doya Doya Moda erkekler artık olmayacak mı?
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Doya Doya Moda erkekler neden gitti? Doya Doya Moda erkekler artık olmayacak mı?

19.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:39
Doya Doya Moda erkekler neden gitti? Doya Doya Moda erkekler artık olmayacak mı?

TV8'in en çok izlenen moda programı, Doya Doya Moda'da bugün yeni bir karar verildi. Seray Sever açıkladı ve Doya Doya Moda'da artık erkek yarışmacılar yer almayacak. Peki, Doya Doya Moda erkekler neden gitti? Doya Doya Moda erkekler artık olmayacak mı?

Doya Doya moda haftalar önce programda konsept değişikliğine gidildi ve kızlar, erkekler beraber yarışıyordu. Bugün ise Seray Sever izleyicileri üzecek o haberi verdi. Artık Doya Doya Moda kızları eskisi gibi yalnız yarışacak. Peki, Doya Doya Moda erkekler neden gitti? Doya Doya Moda erkekler artık olmayacak mı?

DOYA DOYA MODA ERKEKLER NEDEN GİTTİ?

Seray Sever, bugün yayınlanan bölümde Doya Doya Moda'da bir erkek elenmediğini duyurdu. Çünkü eski konsepte geri dönüldü. Erkekler birkaç hafta kızların yanında konuk olmuştu. Bu konukluk birkaç hafta devam ederken bugün son buldu. Seray Sever, her an başka bir sürpriz olabileceğini duyurarak erkeklere veda etti. Adnan, Mehmet, Batıcan, Ali Nail, Arif ve Meriç'e birer saat edildi ve onlara bu hafta veda edildi.

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