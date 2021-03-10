Doya Doya Moda All Star kimler var? Doya Doya Moda All Star ne zaman, saat kaçta?

Doya Doya Moda All Star kimler var? TV8 ekranlarının sevilen programlarından olan Doya Doya Moda hakkında sorular yanıt arıyor. Instagram hesabında yayınlanan All Star fragmanı sonrası Doya Doya Moda All Star kimler var? Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta? soruları merak edildi. İşte, Doya Doya Moda hakkında merak edilenler...

All Star bölümüyle ekranlara gelecek olan ekranların en sevilen yarışmalarından olan Doya Doya Moda, yarışmacıları ve jürisi ile büyük ilgi topluyor. Sosyal medya hesaplarında da geniş takipçi kitlesine sahip olan Doya Doya Moda hakkında sorulan soruların yanıtlarını sizler için derledik. Doya Doya Moda All Star ne zaman, saat kaçta? Doya Doya Moda All Star kimler var?

DOYA DOYA MODA ALL STAR NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Doya doya moda yarışması bu sezon ekranlarda yayınlanan giyim, moda tarzı olan tek yarışma. Bu yüzden de sevilerek takip edildi. Yarışmacıların tarzları giydikleri her şey merak edildi. 44 beden ve üzeri yarışmacıların yarışabildiği Doya Doya Moda geniş takipçi kitlesine sahip. Sık sık yayın saati değiştirilen Doya Doya Moda saat 13:00 itibarıyla ekranlarda yer alıyor.

DOYA DOYA MODA ALL STAR KİMLER VAR?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda, All Star bölümüyle ekranlara geliyor. Yayınlanan fragmanda pek çok isim dikkat çekti. Doya Doya Moda All Star fragmanını izlemek için buraya tıklayınız.

Birinci ve ikinci sezon yarışmacılarından oluşan All Star kadrosunda fragmanda pek çok isim görüldü. Doya Doya Moda All Star'da ilk sezonun birincisi Betül Böçkün ve ikinci sezonun iddialı ismi Özde Karacan'ın da yer alması bekleniyor. Ayrıca Sepideh Su Baher, Sündüz Durmaz, Emel Başkan ve Hanzade gibi isimler olabilir.