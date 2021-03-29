Doya Doya Moda All Star birincisi 29 Mart Doya Doya Moda All Star canlı izle! Doya Doya Moda şampiyonu kim? Doya Doya Moda yeni konsept!
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Doya Doya Moda All Star birincisi 29 Mart Doya Doya Moda All Star canlı izle! Doya Doya Moda şampiyonu kim? Doya Doya Moda yeni konsept!

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Doya Doya Moda All Star birincisi 29 Mart Doya Doya Moda All Star canlı izle! Doya Doya Moda şampiyonu kim? Doya Doya Moda yeni konsept!

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda Emel! Doya Doya Moda Ivana Sert! 29 Mart Doya Doya Moda All Star canlı izle! Doya Doya Moda şampiyonu kim? Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu?

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Dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo'nun tuvalet sorusu yarışmacıları hem utandırdı hem güldürdü

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 29 Mart Pazartesi gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 29 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? 29 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 29 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!

29 MART DOYA DOYA MODA

Doya Doya Moda hafta içi her gün yeni bölümüyle ekrana gelirken bugün saati değişti. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda yeni bölümü bugün saat 13.00'da izleyiciyle buluşacak…

25 MART CUMA DOYA DOYA MODA PUANLARI

Ferdanur:30

Rümeysa:35

Özde:35

Betül:35

Birben:40

Su:8

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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