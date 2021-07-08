Doya Doya Moda All Star 8 Temmuz 2021 kim birinci oldu? Doya Doya Moda All Star 8 Temmuz 2021 Puan Durumu nedir?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 8 Temmuz 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 8 Temmuz puan durumu nedir?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 8 Temmuz Salı gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 8 Temmuz Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? 8 Temmuz Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 8 Temmuz Doya Doya Moda Puan Durumu!

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8 TEMMUZ 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

13.30'da TV8 ekranlarında yayınlanan moda programının 8 Temmuz Perşembe gününün konsepti ve puan durumu henüz belli değil. Günün puan durumu ve birincisi için haberimizi takipte kalın.

7 TEMMUZ 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Ferdanur- 18

Emel-10

Su- 16

Rabia- 20

Birben- 20

Özde- 19

DOYA DOYA MODA ALL STAR 7 TEMMUZ BİRİNCİSİ

Doya Doya Moda All Star'da 7 Temmuz birincisi Rabia ve Birbenolmuştu.