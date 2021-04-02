Doya Doya Moda All Star 1 Nisan 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 1 Nisan 2021 Puan Durumu! Doya Doya Moda All Star canlı izle!
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Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 1 Nisan 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 1 Nisan puan durumu nedir? Doya Doya Moda şampiyonu kim?
Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 1 Nisan Perşembe gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 1 Nisan Doya Doya Moda'da kim elendi? 1 Nisan Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 1 Nisan Doya Doya Moda Puan Durumu!
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1 NİSAN 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Rümeysa-13
Ferdanur-15
Birben-10
Betül-18
Emel-12
Su-17
Özde-20
1 NİSAN 2021 DOYA DOYA MODA KAZANANI
1 Nisan 2021 doya doya moda kazananı Özde oldu.