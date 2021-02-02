Doya Doya Moda Adnan kimdir? Adnan Kızıltaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Adnan'ın hayatı

Doya Doya Moda Adnan kimdir? Sorusunun yanıtı her gün sıklıkla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. TV8'de yayınlanan ve keyifle izlenen Doya Doya Moda yarışmasında artık erkekler de modaya bakış açılarını sergiliyor, daha önce farklı programda da yer alan Adnan en dikkat çeken yarışmacılar arasında. Peki Adnan Kızıltaş kaç yaşında, nereli, ha

Doya Doya Moda Adnan kimdir? Adnan Kızıltaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. En dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Adnan Kızıltaş daha önce de evlilik programları ile gündem konusu olmuştu. İşte izleyicilerin merakla sorguladığı yarışmacının hayatına dair tüm bilgiler…

ADNAN KIZILTAŞ KİMDİR?

Kendi erkek giyim markası olan Adnan Kızıltaş'ın kendi adını taşıyan bir giyim mağazası var. Aslen Karslı olan Adnan Kızıltaş İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. İlk olarak Kısmetse Olur programıyla tanınan ve o dönemde aşk yaşadığı Didem Delen'le birlikteliği çok konuşulan Adnan Kızıltaş, 29 yaşında ve bekar.

Kısmetse Olur'la tanınan Adnan Kızıltaş, artık erkek yarışmacıların da katıldığı Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı oldu. Modaya olan ilgisi sosyal medya paylaşımlarından da anlaşılan Adnan Kızıltaş, Doya Doya Moda'nın 301. bölümünde görülecek.

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Doya Doya Moda yarışmasının yeni bölümü 15:00'te başlıyor.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Gülşah Saraçoğlu

Seray Sever

Uğurkan Erez

Ivana Sert