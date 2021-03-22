Down sendromlu Ramazan Gül, çalışkanlığı ile herkese örnek oluyor
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Down sendromlu Ramazan Gül, çalışkanlığı ile herkese örnek oluyor

22.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:19
Down sendromlu Ramazan Gül, çalışkanlığı ile herkese örnek oluyor

Develi'de boyacılık yapan down sendromlu Ramazan Gül her gün dualarla açtığı dükkanında hem evinin geçimi sağlıyor hem de Develili vatandaşların neşe kaynağı oluyor.

Develi'de boyacılık yapan down sendromlu Ramazan Gül her gün dualarla açtığı dükkanında hem evinin geçimi sağlıyor hem de Develili vatandaşların neşe kaynağı oluyor.

Develi'deki tek Lostra Salonunun sahibi olan Ramazan Gül "13 yıldır bu iş ile uğraşıyorum. İlk başladığım da küçük bir sandık ile yapmaya başladım, sonra dışarısı soğuk olduğu için buradaki çay ocağının içinde işimi yapmaya başladım. En sonunda Lostra Salonunda yapmaya başladım. Buradan kazandığım para ile de evimi geçindiriyorum" dedi.

Ramazan'ın sıkı müşterilerinden olan Mustafa Avşar "Yapı denetim şirketinde çalışıyorum. Ramazan ile günlük sıkı sık görüşüyoruz gün içinde, Ramazan bizim canımız ciğerimiz Develi'nin tek Lostra salonu zaten burası. Ramazan'dan gayet memnunuz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Down sendromlu Ramazan Gül, çalışkanlığı ile herkese örnek oluyor
Down sendromlu Ramazan Gül, çalışkanlığı ile herkese örnek oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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